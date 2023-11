Lucescu a sorpresa: "Mi ritiro dal calcio. In Ucraina impossibile andare avanti"

Notizie Calcio - Mircea Lucescu, con un passato anche in Italia a Inter, Brescia e Reggiana si ritira dal mondo del calcio. L’annuncio, a sorpresa, arriva dopo la sconfitta della sua Dinamo Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, formazione allenata per molti anni in passato. Dimissioni immediate e ritiro.

"È stata la mia ultima partita. Ho dato tutto quello che potevo, negli ultimi 15 anni, al calcio ucraino. Così non si può più andare avanti: la guerra, gli stadi vuoti. Minuti di silenzio, di omertà. La Dinamo Kiev avrà un bellissimo futuro, ma io non ne farò parte. Auguro pace e salute a tutti".