Ultime notizie calcio mercato Napoli - Napoli, Milan, Juventus ma non solo. Stando a quanto riportato da Sport Witness anche il Tottenhham e il Leeds si starebbero muovendo seriamente per Lucas Vazquez, esterno a tutta fascia in scadenza con il Real Madrid ed alla ricerca di una nuova esperienza. L'ex nazionale spagnolo, infatti, rappresenta una occasione a dir poco invitante a parametro zero.

Lucas Vazquez