Ltd - Aggredito per un semplice 'gol': accerchiati da 40 persone, insulti, sputi e birra addosso

Dopo quanto accaduto ieri, in occasione di Hellas Verona-Napoli, vinta dagli azzurri allo stadio Bentegodi col punteggio di 3-1, in tribuna stampa e in tribuna, con alcuni tifosi azzurri allontanati, la redazione di CalcioNapoli24 ha ricevuto la testimonianza di uno degli aggrediti:

Buongiorno. Chi vi scrive è uno dei quattro aggrediti ieri durante la partita Verona Napoli in tribuna superiore ovest. Io sono un uomo di 50 anni e con me c’erano i miei figli di 21, 20 e 12 anni. Al gol di Politano mi “sono permesso” semplicemente di fare un espressione di gioia, un’esultanza soffocata durata forse un solo secondo, fatta da seduto e senza essere rivolta ad alcuno. Il classico “goool”! Ci siamo visti immediatamente accerchiati da almeno 30/40 persone che ci hanno riempiti di insulti, sputi e birra addosso. Ricordo che con me c’era un ragazzino di 12 anni…. Ci hanno letteralmente allontanati con forza dai nostri posti e in qualche caso anche con uno schiaffo a mio figlio e calci a tutti noi. Siamo stati costretti a vedere la partita in un altro settore, quasi accanto alla curva ospiti, ai tifosi del Napoli. Vi dico solo che da parte nostra non c’è stata alcuna forma di reazione ne fisica ne verbale (ma vi pare?) e non era presente sul posto alcuno steward …. Nulla…. Nessuno addetto all’ordine pubblico. Una vergogna indescrivibile da parte di quelli che si definiscono evoluti e inclusivi ma di fatto sono rimasti al medioevo. Fiero di essere napoletano. Io e i miei figli. Spero aggiungiate le mie dichiarazioni anche se anonime nell’articolo da voi pubblicato. Un tifoso lettore.