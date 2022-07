UFFICIALE - Nuova agenzia di procuratori per Lozano: ecco di chi si tratta | FOTO

Notizie Napoli calcio. Hirving Lozano è tra i giocatori più attesi in vista della prossima stagione: l'attaccante messicano arriva da un'annata di alti e bassi ed è chiamato a rispondere sul campo.

Intanto lo stesso Lozano ha ufficializzato il cambio di agente: l'ex Pachuca era assistito dal compianto Mino Raiola ed ora è entrato a far parte della Unique Sport Group.

? Welcome to Unique Sports Group, Hirving!



?? Proud to start the week by announcing that @HirvingLozano70 has joined the Unique family #BeUnique pic.twitter.com/hrHZbTmHWk

— Unique Sports Group (@UniqueSG) July 25, 2022