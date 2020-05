Lotito-Zarate, che caos! Le Iene rinviano il servizio: il comunicato

Ultime calcio - 'Le Iene' ha deciso di non mandare in onda il servizio sul sul presidente della Lazio Claudio Lotito. Luis Ruzzi, procuratore di Mauro Zarate, in un anticipazione del servizio, accusava il patron biancoceleste di aver pagato in nero parte dello stipendio dell'ex calciatore della Lazio.

Lotito

"Dopo il clamore suscitato dall'annuncio della messa in onda del servizio con le dichiarazioni di Luis Ruzzi, agente nel 2008 di Zarate, sulle modalità di pagamento del calciatore argentino, riteniamo giusto dare un diritto di replica al presidente della Lazio. Nel caso in cui Lotito non volesse cogliere quest'opportunità, il servizio sarà regolarmente in onda martedì 2 giugno" Questo il comunicato comparso sul sito de Le Iene: il programma televisivo ha deciso quindi di rinviare la messa in onda del servizio,

Come ha riferito l'ANSA, il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, apprese le anticipazioni del servizio, ha deciso di aprire un procedimento sulle parti in causa.