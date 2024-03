Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato intercettato dai giornalisti di Canale 21, che gli hanno chiesto di commentare la sentenza FIGC di assoluzione per Francesco Acerbi.

Queste le dichiarazioni di Lotito su Acerbi: "Ognuno deve fare i conti con la propria coscienza, io non conosco la vicenda se non a livello mediatico come voi quindi non voglio esprimere giudizi. Di sicuro le azioni razziste vanno debellate perché significa minare il rispetto dell'essere umano".