"Los muertos de hambre de la Serie A". De Laurentiis diventa virale in Spagna! | FOTO

Hanno fatto molto scalpore le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis a Report, la trasmissione di Rai 3. Interpellato al telefono, il presidente del Napoli ha parlato senza peli sulla lingua del suo rapporto con Andrea Agnelli e la Lega Serie A, rivelando di aver utiizzato l'ex presidente della Juventus a scopi personali, con l'obiettivo di minare il progetto di cessione dei diritti tv di Serie A ad un fondo straniero.

Queste le parole di De Laurentiis: "Ho usato il signor Agnelli, perchè mi serviva che lui mi andasse in culo ai fondi che erano un’altra stronzata". Parlando dei club di Serie A: "Tutti i morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i prossimi sette, otto anni a un fondo. Allora io dico: ma che siete matti? E allora io ho usato Agnelli perchè chiaramente se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega e lui si è scagliato contro i fondi".

De Laurentiis virale in Spagna

De Laurentiis

Le parole di De Laurentiis hanno fatto letteralmente il giro del mondo, destando molta attenzione soprattutto in Spagna, dove il tema della Superlega è ancora molto sensibile, a causa del coinvolgimento diretto del Real Madrid. I principali quotidiani sportivi in Spagna, come Marca e AS, hanno dato tutti ampio risalto alle dichiarazioni di ADL, traducendo le sue parole in spagnolo.

In particolare, l'espressione "quei morti di fame della Lega Serie A", tradotta come "los muertos de hambre de la Serie A", è finita in prima pagina. Guarda le foto in allegato.