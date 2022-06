Lorenzo Insigne è arrivato a Toronto: comincia la nuova avventura | FOTO

Lorenzo Insigne è arrivato in Canada: il Toronto lo aspetta. L'attaccante italiano, che non ha rinnovato il contratto in scadenza con il Napoli, è partito dall'Italia alle ore 9 italiane di questa mattina ed è pronto a unirsi al suo nuovo club per cominciare una nuova avventura in MLS. Inoltre, alle ore 17 locali (23 italiane) ci sarà un evento ufficiale del Toronto F.C. Ad annunciarlo è Gianluca Di Marzio.

Troverà anche Mimmo Criscito, che ha trovato oggi l'accordo con il Toronto, lasciando il Genoa dopo la retrocessione, ma non è mancato il messaggio d'amore del difensore al suo ex club: "I tuoi colori sono indelebili nel mio cuore. Ho gioito, lottato, sofferto per te e ho dato sempre il massimo".