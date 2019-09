Notizie Calcio Napoli - Fernando Llorente scalpita per la sua prima con il Napoli. Il basco ha caratteristiche diverse rispetto agli altri attaccanti della rosa, sta cercando di arrivare anche lui alla forma migliore. Nei primi test ha fornito impressioni molto positive, come riferisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, e potrebbe essere lanciato nella mischia già alla ripresa delle attività. Ma è sicuramente un’arma in più per Ancelotti che ha l’imbarazzo della scelta.