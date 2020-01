Liverpool, clamoroso gesto dei tifosi dell'Everton [FOTO]

Ultimissime calcio - Derby di FA Cup tra Liverpool e Everton, gara sentitissima tra le due squadre, ennesima sfida tra Jurgen Klopp e Carlo Ancelotti. Prima dell'inizio del match nel consueto e tradizionale "You'll Never Walk Alone" dei tifosi del Liverpool, i sostenitori dell'Everton si sono girati di spalle come gesto di scherno. Il tecnico dei reds in conferenza stampa ha così raccontato: "Quando è venuto qui mi sono chiesto ‘se faccio una festa, posso invitare l’allenatore dell’Everton?’. Io non sono sui social, ma se mi facessi una foto con lui e cominciasse a circolare non so cosa ne penserebbe il resto del mondo! Ma non metterei mai Carlo in una situazione simile, voglio creargli difficoltà solo in campo”. Comunque, anche a questo può esserci una soluzione: diventare vicini di casa. “Non so esattamente dove viva, ma la casa vicino alla mia è libera. Quello sì che sarebbe divertente!”.