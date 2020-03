Si sono conclusi i primi tempi di Liverpool-Atletico Madrid e PSG-Borussia Dortmund. I Reds sono avanti per 1-0 grazie al gol messo a segno dal solito Wijnaldum, mentre i parigini viaggiano verso la qualificazione visto che sono rientrati negli spogliatoi in vantaggio per 2-0 grazie ai sigilli di Neymar e Bernat.