Lite tra Paolo Del Genio e Nando Orsi a Radio Kiss Kiss Napoli. Il tema era il modo di giocare del Napolie sulla costruzione dal basso che ha 'stravolto' il mondo del calcio ma non del tutto in maniera vincente secondo Orsi. Duro confronto tra i due finito non nel migliore dei modi. Voce alta e telefono staccato nel finale, con una brutta parentesi per la Radio.