Liga, nuovo passo verso la ripresa: al via gli allenamenti collettivi

Ultime notizie calcio - A livello europeo sembra essere passato il peggio nella lotta al Coronavirus ed a conferma di ciò c'è il fatto che i principali campionati europei sono pronti a ripartire. A tal proposito, arrivano notizie incoraggianti anche dalla Liga spagnola. A partire dal prino giugno, infatti, le squadre potranno tornare ad allenarsi in concomitanza con l’inizio della quarta fase della gestione dell’epidemia in Spagna. Ricordiamo che questo è l'ultimo passaggio prima del ritorno in campo ufficiale fissato, al momento, per l'11 giugno.