Liga, arriva l'ok da parte della Federazione: si gioca anche di lunedì e venerdì

Ultime notizie calcio - Per la Liga spagnola è stata già annunciata la data di ripresa, vale a dire l'8 giugno, ed ora restava una ultima incognita, vale a dire quella relativa alla gestione ed alla strutturazione del calendario. Ebbene, a tal proposito arrivano delle novità significative. La Federcalcio spagnola, infatti, ha dato il via libera per far disputare le gare del massimo campionato spagnolo anche il lunedì ed il venerdì. Ovviamente tutte le gare, ci tengono a precisare, saranno a porte chiuse per evitare una diffusione ancora maggiore del Coronavirus.

Messi Liga spagnola