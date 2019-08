Lieve malessere per Sarri sul pullman della Juve a Villar Perosa: allarme rientrato, applausi e selfie coi tifosi

AGGIORNAMENTO 16.55 - Allarme rientrato per Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero è sceso dal pullman dopo il lieve malessere accusato a Villar Perosa. I tifosi gli hanno riservato una calorosa accoglienza, applaudendolo e gridando il suo nome. Poi l'allenatore juventino ha concesso anche autografi e selfie. A riportarlo è TuttoJuve.

Maurizio Sarri non è sceso dal pullman della Juventus all'arrivo a Villar Perosa. Il tecnico - riferisce Sky Sport - non si è sentito bene visto che è reduce dall'influenza. Sarri è rimasto sul pullman e il medico juventino Stefanini lo sta visitando. Sul bus sono saliti anche Nedved e Paratici per capire come sta il tecnico.