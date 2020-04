"Liberi di muoverci, siamo parlamentari", dal caso Cunial alle proteste di Casellati: tutto ai tempi del lockdown

Ultime coronavirus - Parlamentari liberi di muoversi per ogni dove o condizionati, come i comuni mortali, dalle restrizioni del lockdown? Il tesserino di deputati e senatori finora non è stato equiparato alla "tessera di immunità" da tutti agognata dopo il test sierologico, ma tra gli onorevoli il dibattito sulle restrizioni è aperto, eccome. E in alcuni, Covid o no, la tentazione del "lei non sa chi sono io" resta irresistibile.

Come riporta repubblica.it: