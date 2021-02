Lettera dell'Ats ignorata dai tifosi dell'Atalanta: "Restate a casa per il bene dei vostri cari". Centinai di tifosi assembrati fuori lo stadio [FOTO]

Calcio - Ancora assembramenti fuori gli stadi italiani. Dopo San Siro in occasione del Derby di Milano, questa volta fuori dal Gewiss Stadium in vista del big match di questa sera di Champions League Atalanta-Real Madrid. Centinaia di tifosi bergamaschi ammassati per caricare la squadra in vista della gara contro il Real, nonostante nelle ultime ore fosse arrivato un messaggio da parte dell'ATS completamente ignorato: "Atalanta-Real Madrid: questa sera seguiamo la nostra squadra del cuore da casa, per proteggere noi e gli altri dal contagio del Covid19 e della sue varianti. Cari tifosi Atalantini, la giornata storica che stiamo per vivere sportivamente parlando, che vede la nostra Atalanta incontrare l’icona del calcio Real Madrid, è un’occasione di orgoglio, gioia e partecipazione sportiva che ci ricorderemo sempre - recitava la lettera dell'Ats - Accompagniamo i nostri calciatori nerazzurri idealmente con il sostegno della nostra vicinanza e col calore che loro meritano e noi sappiamo regalare, ma con la prudenza che il momento storico ci richiede, evitando assolutamente la presenza fisica allo stadio e nelle sue vicinanze: teniamo ben presente il pericolo di contagio di quel virus che stiamo combattendo con tutte le nostre forze e capacità”.