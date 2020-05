Ultim'ora: nota della Lega Serie A, dietrofront sul Protocollo per gli allenamenti

Ultimissime Serie A, in bilico l'accordo per la ripartenza degli allenamenti. Il Protocollo sul quale sembrava essere stata raggiunta un'intesa prevedeva la possibilità per i club di Serie A di riprendere gli allenamenti collettivi, in vista di una ripresa del campionato. Tuttavia, la proposta ha destato diverse critiche e dubbi tra i club e non solo. Mentre De Laurentiis e Lotito spingevano per ricominciare il campionato, l'Inter si è opposta e Malagò ha sollevato delle perplessità, mentre l'Associazione Italiana Calciatori si è detta contraria.

Protocollo allenamenti 18 maggio, la Serie A ci ripensa

La Lega Serie A ha infine diramato una nota ufficiale: