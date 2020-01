Lega Serie A, Paolo Dal Pino nuovo presidente: anche De Laurentiis ha votato per lui

Ultime calcio Napoli - Il top manager Paolo Dal Pino, 58 anni, è il nuovo presidente della Lega di Serie A: è stato eletto oggi pomeriggio con 12 voti, uno più del quorum che era sceso a 11. Lo scorso dicembre, sempre Dal Pino aveva avuto, per due volte consecutive, 13 preferenze (allora il quorum era a 14). Il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato il primo a congratularsi con Dal Pino, per cui si è speso molto l'ad della Roma Fienga. Nel gruppo anche il Napoli di De Laurentiis. Juve, Torino, Inter e altre società invece volevano che tornasse Gaetano Micciché che si era dimesso alla fine dello scorso anno dopo le polemiche sulle modalità della sua elezione che lo avevano fortemente amareggiato. Cairo & C. hanno cercato di spostare la votazione ma non ci sono riusciti. Lo riporta il sito de La Repubblica.