Lega Serie A, l'assemblea boccia l'algoritmo: verdetti solo se aritmetici

No all’algoritmo, media matematica per definire la classifica in caso di nuovo stop e verdetti solo se aritmetici. È quanto votato a larga maggioranza, con solo quattro club astenuti, nell’assemblea di Lega Serie A che si è tenuta questo pomeriggio. A riportarlo è l’ANSA. In altre parole, le società hanno di fatto bocciato l’algoritmo: in caso di nuovo stop, la classifica finale sarebbe stilata con la media punti moltiplicata per le gare mancanti per definire le qualificate alle coppe. Lo scudetto e le retrocessioni sarebbero invece assegnati solo in caso di aritmetica.