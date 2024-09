Ultime news SSC Napoli - L'amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo ed il Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza, Bruno Frattasi, saranno ospiti questa mattina alle 10:30 al Centro Congressi del Jambo a Trentola Ducenta al convegno "Sport e spettacolo nell'era della sicurezza digitale".

Come racconta l'edizione oggi in edicola de Il Mattino, "l'ad De Siervo che in giornata farà anche visita al centro sportivo del Napoli, a Castel Volturno".