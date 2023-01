Lecce-Salernitana 1-2, Nicola e i suoi riprendono la corsa verso la salvezza

Colpo in trasferta della Salernitana che batte il Lecce col punteggio di 2-1 grazie ai gol di Dia e Vilhena, mentre il solito Strefezza ha riaperto il match ma non è bastato. Un passo in avanti per i granata che scavalcano proprio i salentini in classifica.

Davide Nicola

Lecce Salernitana tabellino del match

LECCE: Falcone, Baschirotto, Colombo (25' st Ceesay), Gendrey, Strefezza, Oudin (1' st Di Francesco), Blin (33' st Askildsen), Maleh (11' st Gonzalez), Hjulmand, Umtiti, Pezzella. A disp.: Bleve, Brancolini, Askildsen, Di Francesco, Tuia, Helgason, Gonzalez, Banda, Gallo, Voelkerling, Ceesay, Lemmens, Cassandro. All. Baroni

SALERNITANA: Ochoa, Bronn, Bradaric, Sambia (37' st Lovato), Bohinen (1' st Nicolussi Caviglia), Vilhena (39' st Kastanos), Ekong, Coulibaly (16' st Crnigoj), Dia, Candreva, Piatek. A disp.: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Lovato, Pirola. All. Nicola

Reti: 6' pt Dia, 19' pt Vilhena, 23' pt Strefezza

Ammoniti: Coulibaly, Bradaric, Maleh, Baschirotto, Sambia

Recupero: 4' pt

