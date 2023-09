Aurelio De Laurentiis era in tribuna allo stadio Via del Mare per Lecce-Napoli. Ecco cosa si legge sul sito di Gazzetta:

"Visibilmente soddisfatto a fine gara il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha seguito la squadra nell’intera trasferta salentina. Il produttore cinematografico si gode alla fine il successo netto della propria squadra, rilanciata in zona Champions, e si sofferma anche a parlare con tifosi leccesi che si congratulano"