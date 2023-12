"Le piccole sono aggressive, si può fare brutta figura". Mazzarri non si fida del Cagliari

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Walter Mazzarri al termine di Napoli Braga. Tutto in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Al termine della partita Napoli Braga di Champions League ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri.

"Cosa mi aspetto da qui ai due mesi per gli ottavi di Champions? Sicuramente progressi contro il Cagliari, l'anima di una squadra è il campionato e sappiamo le difficoltà di questo calcio. Non c'è niente di scontato, le piccole sono aggressive e si può fare brutta figura. In base a come arriveremo in Champions tra due mesi, saremo più forgiati, equilibrati come abbiamo visto già oggi"