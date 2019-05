Le pagelle di Luperto, arriva la 'giustifica': "Poco da fare contro lo strapotere fisico di Santander"

C'è stata una bocciatura dai due i principali quotidiani sportivi nazionali per Sebastiano Luperto dopo la sconfitta del Napoli contro il Bologna. Sia per il Corriere dello Sport che per la Gazzetta dello Sport, la prestazione del difensore centale è stata insufficiente. Questo il dettaglio dei voti:

Corriere dello Sport 5,5 - “Fa quel che può quando Santander va a saltare, soffre la struttura fisica dell’attaccante paraguaiano”;

Gazzetta 5,5 - "Poco da fare contro lo strapotere fisico di Santander".