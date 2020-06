Serie A, le decisioni del giudice sportivo: 3 squalificati per la 28esima giornata, emergenza terzini per Sarri

Notizie Calcio Napoli - Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito ai tre anticipi della ventisettesima giornata del campionato.

Brutte notizie per la Fiorentina che dovrà rinunciare a due calciatori cardine nella ostica trasferta contro la Lazio in programma sabato alle 21.45: squalificato per due turni Caceres dopo l'espulsione rimediata ieri, un turno di stop anche per Federico Chiesa.

L'altro giocatore che salterà la 28ª giornata è Danilo, espulso sul finale del match tra Bologna e Juventus. Anche questa è un'assenza pesante per Sarri che dovrà fare i conti con una vera e propria emergenza terzini.