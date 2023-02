Lazio, Sarri può sorridere: ha recuperato anche Immobile

Tutti recuperati per Maurizio Sarri in vista del Monday Night di domani contro la Sampdoria per la sua Lazio.

Ciro Immobile

Sarri recupera Immobile

Romagnoli, Radu e Milinkovic è da ieri che si allenano in gruppo; Immobile e Zaccagni hanno rassicurato Sarri svolgendo coi compagni la rifinitura di oggi. In particolare il bomber biancoceleste, uscito affaticato dalla sfida di giovedì con il Cluj, ieri era rimasto a riposo un giorno in più rispetto al resto della rosa. Non dovrebbero esserci problemi sul suo impiego nella sfida di domani.

