Lazio, Sarri perde un altro calciatore prima della sfida col Napoli

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Arriva la conferma definitiva riguardo quelle che sono le assenze nella Lazio di Sarri in vista della prossima partita di campionato Lazio-Napoli. C'è l'infortunio anche di Patric che non sarà a disposizione per la partita

Arriva la conferma definitiva riguardo quelle che sono le assenze nella Lazio di Sarri in vista della prossima partita di campionato Lazio-Napoli. C'è l'infortunio anche di Patric che non sarà a disposizione per la partita.

Lazio: Patrci salta il Napoli

Arrivano brutte notizie per la Lazio di Sarri: si ferma il difensore Patric che salta la sfida con il Napoli. Lo riporta Radio Laziale:

“Nuovi problemi per Patric. Lo spagnolo si è fermato per una lesione muscolare e sarà assente nella gara con il Napoli. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni per capire l’entità del problema fisico e i suoi tempi di recupero”.

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