Lazio, Sarri perde un altro calciatore prima della sfida col Napoli

Arriva la conferma definitiva riguardo quelle che sono le assenze nella Lazio di Sarri in vista della prossima partita di campionato Lazio-Napoli. C'è l'infortunio anche di Patric che non sarà a disposizione per la partita.

Lazio: Patrci salta il Napoli

Arrivano brutte notizie per la Lazio di Sarri: si ferma il difensore Patric che salta la sfida con il Napoli. Lo riporta Radio Laziale:

“Nuovi problemi per Patric. Lo spagnolo si è fermato per una lesione muscolare e sarà assente nella gara con il Napoli. Nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni per capire l’entità del problema fisico e i suoi tempi di recupero”.