Lazio-Napoli un solo nodo da sciogliere per Sarri, tra certezze e rientri

Notizie fonte : lalaziosiamonoi
Lazio-Napoli un solo nodo da sciogliere per Sarri, tra certezze e rientri

La Lazio di Sarri si avvicina alla sfida col Napoli con poche incertezze e qualche segnale da interpretare. L’assetto di base è definito, resta solo un nodo da sciogliere nel reparto offensivo. L’unico vero ballottaggio riguarda l’esterno destro, mentre il resto della formazione sembra già scritto, tra conferme e rientri attesi.

Un solo dubbio per Sarri

In attacco il confronto è aperto tra Isaksen e Cancellieri: il danese prova a guadagnare terreno, sognando una prestazione di livello contro il Napoli come accaduto nella passata stagione. Per la prima volta dall’inizio del campionato i due sono entrambi disponibili, dopo essersi alternati spesso in infermeria. Sull’altra corsia agirà Zaccagni, mentre al centro del tridente sarà confermato Noslin, complice anche la cessione di Castellanos. In panchina spazio al giovane Serra, classe 2006 della Primavera.

A centrocampo rientrano Guendouzi e Basic dopo la squalifica di Udine: salvo sorprese, riprenderanno posto accanto a Cataldi. Vecino e Belahyane partono indietro nelle gerarchie, così come Rovella, che torna tra i convocati solo in maniera simbolica. Il centrocampista ha ripreso ad allenarsi in gruppo, ma servirà ancora tempo per ritrovare la condizione ideale.

Nessun cambio in difesa: confermata la linea vista nelle ultime due gare, con Marusic e Pellegrini sugli esterni e la coppia Gila-Romagnoli al centro. Fuori Patric, fermato da un problema muscolare. Sarri si affida dunque alle certezze, aspettando il momento giusto per rilanciare la Lazio al completo.

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