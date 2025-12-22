Lazio-Napoli: trasferta vietati ai residenti in Campania
Notizie 21:10
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La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16:00 di martedi 23 dicembre, verranno in vendita i biglietti della gara di Serie A Enilive contro il Napoli, in programma domenica 4 gennaio alle ore 12:30. Queste sono le limitazioni che verranno applicate al momento:
Vendita dei tagliandi per tutti i settori: Ai residenti nella Regione Lazio senza alcun obbligo della fidelity S.S. Lazio 1900; Ai residenti in altre Regioni con obbligo di fidelity S.S. Lazio 1900; Per i turisti stranieri nessun obbligo di fidelity.
Apertura del settore ospiti ai tifosi del Napoli fidelizzati ma NON residenti in Campania; Divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania di qualsiasi settore.
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