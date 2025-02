Lazio-Napoli, Baroni recupera una pedina importante: le ultime sulle condizioni di Dia

Notizie Napoli calcio - Sabato sera, ore 18.00, all'Olimpico andrà in scena Lazio-Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti dall'infermeria biancoceleste:

"Patric e Vecino sono vicini al rientro, lo spagnolo ci prova per il big match con il Napoli, l'uruguaiano tenta il recupero per la trasferta di Venezia. È una tabella di marcia indicativa, a Formello non c'è la minima intenzione di affrettare i tempi. Patric è più avanti e può puntare alla convocazione con il Napoli. Non è scontata, anzi, dipenderà dalle risposte delle prossime sedute. Di sicuro ha qualche chance rispetto al compagno.

Dia con il Monza ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Anche ieri il senegalese non ha effettuato controlli. Dipenderà dalla sua resistenza al dolore, potrebbe pure tornare in gruppo in un paio di giorni. Pedro e Dele-Bashiru restano comunque in pre-allarme".