Lazio-Napoli, i convocati di Mazzarri: prima per Dendoncker, la lista completa | FOTO

Notizie calcio. Il Napoli ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani all'Olimpico contro la Lazio. In difesa e a centrocampo ci sono le conferme dei Primavera D'Avino e Gioielli. Ancora assenti gli infortunati Meret, Natan e Olivera (oltre agli squalificati Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone). Prima convocazione per il neo acquisto Dendoncker e prima in campionato per l'altro volto nuovo Ngonge: out, invece, Traorè.

