Domani c'è Lazio Napoli, partita di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. Alla vigilia gli azzurri hanno svolto allenamento mattutino e nel pomeriggio hanno raggiunto la stazione di Napoli-Afragola per imbarcarsi sul treno che li porterà a Roma. Il Napoli trascorrerà la notte in Hotel a Roma e poi alle 18:00 scenderà in campo contro la Lazio per il match di campionato.

