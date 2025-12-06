Lazio, minacce di morte e false notizie per far cedere il club a Lotito

Notizie Napoli calcio - Minacce, pressioni e una campagna di disinformazione: è questo il quadro delineato dagli inquirenti nell’inchiesta che coinvolge il presidente della Lazio, Claudio Lotito. I carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno eseguito una serie di perquisizioni nei confronti di cinque persone sospettate di aver messo in atto un piano di minacce di morte e false notizie per forzare la mano al numero uno biancoceleste.

Minacce di morte a Lotito

Gli indagati sono i giornalisti Stefano Greco e Rodolfo Bada e i tifosi Renato Calcara, Fabio Russo e Lorenzo Silvestri. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero messo in atto “reiterati atti di minaccia di morte effettuati a mezzo social network, mediante telefonate anonime e a mezzo mail” allo scopo di convincere Lotito “a cedere il capitale della società o, in almeno un caso, a procedere a un aumento di capitale”.

Parallelamente, gli investigatori contestano la diffusione di “notizie false relative all’imminente cessione del pacchetto azionario di controllo della Lazio” e dell’asserita volontà del presidente “di far deliberatamente retrocedere la squadra per ottenere il cosiddetto paracadute da 35 milioni di euro”. Un meccanismo che, secondo gli inquirenti, mirava a manipolare il valore del titolo in Borsa.

Il presidente, che ha più volte ribadito che il club non è in vendita, aveva denunciato diversi episodi inquietanti. Tra questi, uno striscione con la scritta “Lotito libera la Lazio” esposto lo scorso 11 giugno in piazza del Parlamento e un messaggio identico fatto volare su Formello da un aereo. Lotito ha segnalato anche una telefonata ricevuta il 17 luglio, durante la quale un uomo “con accento romano” lo avrebbe minacciato di morte, oltre alla presenza sospetta di un soggetto che il 20 settembre avrebbe affisso adesivi offensivi nei pressi della sua abitazione.

Nel decreto di perquisizione, la Procura parla di “un disegno più ampio e unitario” volto da un lato a manipolare il mercato e dall’altro a orientare la protesta dei tifosi tramite la testata online Millenovecento. Sequestrati cellulari, tablet e computer, ora al vaglio degli investigatori.