Lazio-Milan 0-1, basta Okafor per far volare il Diavolo: biancocelesti in 8!

Ultime calcio - Un gol di Okafor all'ultimo e il Milan batte la Lazio allo stadio Olimpico di Roma. Padroni di casa in 10 dal primo tempo per l'espulsione di Pellegrini, riescono a non soffrire tanto fino al gol arrivato nel finale. Durante il recupero espulsi anche Marusic e Guendouzi e Lazio in 8 uomini.

Lazio Milan tabellino del match

Rete: 88′ Okafor

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino (77′ Cataldi), Luis Alberto (60′ Hysaj); Felipe Anderson, Castellanos (60′ Immobile), Zaccagni (66′ Isaksen). All. Sarri. A disp. Mandas, Renzetti, Lazzari, Casale, Ruggeri, Coulibaly, Kamada, Pedro, Saná Fernandes

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (64′ Calabria), Kjaer (81′ Thiaw), Gabbia (81′ Tomori), Theo Hernandez; Adli (71′ Okafor), Bennacer (64′ Reijnders); Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Kalulu, Jimenez, Terracciano, Musah, Chukwueze

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Ammoniti: 23′ Sarri, 58′ Romagnoli, 61′ Florenzi, 69′ Adli, 77′ Immobile, 79′ Gabbia, 84′ Theo Hernandez

Espulso: 57′ Pellegrini (doppio giallo, il primo al 50′), 95' Marusic, 98' Guendouzi