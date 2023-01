Un altro allenamento iniziato un’ora dopo in casa Lazio. Dopo il confronto avvenuto in palestra con Sarri, è stato il turno del presidente Lotito, arrivato a Formello per un colloquio con la squadra.

Lotito arrabbiato con la Lazio

La corsa Champions non permette altre frenate. Il ko al Via del Mare ha fatto male anche per modalità e atteggiamento alla ripresa del campionato. Lotito non ha fatto nulla per nasconderlo oggi a Formello. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.

