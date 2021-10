Lazio-Inter e manifestazione antifascista: pomeriggio di tensione a Roma

Notizie - Manifestazione antifascista a Roma prima di Lazio Inter. Tensione nella Capitale per quanto accaduto nelle ultime ore. All'Olimpico sono attese 40mila persone, mentre in piazza San Giovanni altre 50mila.

Manifestazione Roma

La manifestazione antifascista dei sindacati in Piazza San Giovanni e Lazio-Inter all’Olimpico. E la possibilità, inoltre, di nuove iniziative dei no-pass. È un pomeriggio ad alta tensione per la città di Roma, anche perché sempre in queste ore si aprono anche i seggi elettorali in vista del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di domani e lunedì. Tanti gli agenti impegnati per prevenire eventuali incidenti, circa 5 mila fanno sapere dalla Questura. Il grosso è stato dislocato nei pressi di piazza San Giovanni, dove è già iniziata la manifestazione indetta dai sindacati dopo l’assalto della settimana scorsa alla sede della Cgil. Circa 50mila le persone che stanno affluendo verso San Giovanni. Sono invece 40mila gli spettatori attesi all’Olimpico per Lazio-Inter. Attorno allo stadio è stato predisposto il solito servizio d’ordine, anche se lo storico gemellaggio tra le tifoserie delle due squadre fa rientrare il match tra quelli a basso rischio. Le strade di accesso all’Olimpico ed anche quelle del centro saranno però attentamente monitorate perché potrebbero esserci manifestazioni spontanee dei no-pass. Va scongiurato il rischio di contatti tra eventuali manifestanti e tifosi che vanno allo stadio. Almeno per il momento, però, non si segnalano criticità di questo genere.