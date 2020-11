Lazio avanti sul Crotone sotto un nubifragio all'intervallo: decide Immobile per ora [FOTO & VIDEO]

Ultime noizie - Si è concluso proprio in questi istanti il primo tempo tra la Lazio ed il Crotone, con i capitolini avanti grazie ad un gran gol di Ciro Immobile, bravo ad insaccare di testa ed a trasformare in oro un assist al bacio di Marco Parolo. Non si placa però il nubifragio che da questa mattina si è abbattuto sulla città della Calabria, con il terreno di gioco che in alcune zone del campo risulta essere quasi impraticabile. In tal senso, bisognerà vedere come riuscirà a reggere nella ripresa, con questo aspetto che può essere un fattore decisivo in questa sfida.