Mezzo passo falso per la Lazio, che in casa contro un Verona ancora una volta eccellente non è riuscita ad andare oltre uno 0-0 che impedisce ai ragazzi di Simone Inzaghi di raggiungere il secondo posto in classifica e di superare l'Inter. Tante occasioni per i padroni di casa, con Luis Alberto fermato solo da due pali e da altrettanti prodigi di Silvestri, portiere degli scaligeri. Con questo punto la squadra di Juric si porta a +1 sul Napoli.