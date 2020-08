Lazio, da anti-Juve a... gufo: tifa contro Napoli e Roma per la Champions

Ultime calcio Napoli - Alla fine a chiudere al quarto posto il campionato è stata la Lazio. Un piazzamento di prestigio per la squadra di Simone Inzaghi, ampiamente meritato e festeggiato in anticipo perché, sulla carta, garantisce il ritorno in Champions League dopo tredici anni di assenza. Ma c'è un "ma" che inquieta i tifosi biancocelesti. Perché in questo momento non c'è ancora la certezza aritmetica che gli aquilotti la prossima stagione disputeranno la massima competizione europea per club. Nonostante tutti abbiano già celebrato l'evento. Perché adesso di sicuro c'è soltanto il quarto posto, ma per avere il "nullaosta" definitivo bisognerà aspettare di vedere come se la caveranno il Napoli in Champions League (atteso dal Barcellona) e la Roma in Europa League (contro il Siviglia). Perché nel caso in cui entrambe le squadre vincano le rispettive coppe, allora la Lazio vedrebbe materializzarsi il suo incubo peggiore. Al suo posto, infatti, in Champions ci andrebbero proprio gli azzurri e i cugini giallorossi, che si qualificherebbero di diritto grazie all'eventuale successo nelle finali di Lisbona e Colonia. Il regolamento Uefa prevece che ogni nazione non possa schierare più di cinque squadre e l'Italia sarebbe rappresentata da Juve, Inter, Atalanta e, appunto, Napoli e Roma. Una doppia impresa difficile da realizzare, certo, ma adesso alla Lazio toccherà "gufare" per non subire una beffa che sarebbe davvero atroce dopo aver già visto svanire il sogno di strappare lo scudetto alla Juve.

Fabian Ruiz