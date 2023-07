Lazio, c'è un caso Sarri: a rischio tre rinnovi? Pronto un summit con Lotito

La frattura tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito in casa Lazio assume contorni sempre più preoccupanti per i tifosi biancocelesti. Il tecnico è insoddisfatto dal mercato, che finora ha portato il solo Castellanos, e lo stesso patron biancoceleste non le ha mandate a dire, assicurando che l'ipotesi Fred è naufragata perché "Sarri si è fissato con Ricci e Zielinski".

Sarri vicino all'addio alla Lazio

Tre rinnovi a rischio? Come riporta SportMediaset, il futuro a Roma di Luis Alberto, Mattia Zaccagni e Felipe Anderson sarebbe legato alla permanenza del tecnico toscano. Martedì summit. Al momento, comunque, l'ipotesi di una separazione fra Sarri e la Lazio non è concreta.

