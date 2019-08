Lavori Stadio San Paolo, ecco i nuovi spogliatoi: linee moderne in blu e bianco [FOTO]

Notizie Calcio Napoli - Dal portale di SportMediaset vengono svelati i rendering dei nuovi spogliatoi del Napoli, secondo il progetto approvato dal Comune pochi giorni fa nell'ambito della più generale riqualificazione dei locali interrati dello stadio San Paolo.

Lavori Stadio San Paolo, nuovo spogliatoio

Nuovi spogliatoi San Paolo Napoli

Lavori in corso d'opera e che vanno a completare il pacchetto Universiadi in cui è rientrato anche il rifacimento della pista d'atletica. Due grandi aree comunicanti (bagni e docce da un lato, quella per la riunione tecnica del pre-partita dall'altro) riunite in un unico ambiente dalle linee essenziali e moderne dove predominano il bianco e il blu.