Lavezzi ferito e ricoverato, ma cosa è successo? È un mistero: le versioni sono due

"Lavezzi è stato accoltellato", è la notizia che ieri ha scosso i tifosi del Napoli sulla quale però aleggia ancora un velo di mistero. Oggi il Corriere della Sera prova a far chiarezza su quanto accaduto nella giornata di ieri, quando l'ex attaccante argentino del Napoli è stato ricoverato in ospedale con ferite all'addome e una frattura alla clavicola, per fortuna non in condizioni gravi.

Lavezzi in ospedale, cosa è successo?

Lavezzi, che oggi ha 38 anni, è stato trasportato alla clinica Cantegril di Punta del Este, in Uruguay, dove si trovava in vacanza con la sua famiglia. Ma che cosa è successo a Lavezzi? Ecco cosa sappiamo: alle ore 4:30 del mattino, tra martedì e mercoledì, la sua compagna Natalia Borges ha chiamato la polizia che si è precipitata a José Ignacio, località non lontana da Montevideo, dove Lavezzi possiede una villa nella quale era in corso una festa. Trasportato poi in ospedale dall'ambulanza, al Pocho sono state trovate delle ferite da taglio. Ma come se l'è procurate?

Le versioni sono due:

La famiglia di Lavezzi ha riferito che il Pocho è caduto da una scala mentre cercava di cambiare una lampadina e, cadendo, si è procurato le ferite e la frattura. La seconda versione, invece, riferita dai quotidiani argentini e uruguayani, parlano di "una lite in famiglia, forse con il fratello, legata a ragioni economiche".

Il Corriere della Sera fa sapere che la polizia ha già comunicato l'avvio delle indagini per far luce sulla vicenda.