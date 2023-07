La UEFA ha deciso che dal 2024 si cambia: stop alle retrocessioni nelle coppe

La UEFA ha deciso: dal 2024 stop alle retrocessioni dei club tra le coppe.

Come si legge sulle pagine di Calcio e Finanza infatti, a partire dalla stagione 2024/25, non ci sarà più il passaggio tra una competizione e l'altra al termine della fare a girone:

“Al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club (vale a dire nessun passaggio a un’altra competizione)”.