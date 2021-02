La UEFA celebra i 100 gol di Insigne: "L'impressione è che non sia ancora finita, Cavani e Maradona non sono così lontani"

Ultime notizie Napoli - Nella sfida contro la Juventus, Lorenzo Insigne ha trasformato un rigore e ha realizzato così il centesimo gol con la maglia del Napoli. Il sito ufficiale della UEFA lo celebra con un focus del quale vi proponiamo uno stralcio.

“Una gioia professionale, abbinata a una dedica personale. Il primo gol con la maglia del Napoli risale a quasi nove anni fa, il 16 settembre 2012: un tiro di destro a suggellare il 3-1 contro il Parma. Da quel giorno ne sono arrivati altri 99, così distribuiti: 76 in Serie A, 8 in Coppa Italia, 16 nelle competizioni UEFA. L’impressione, che poi è anche una certezza, è che non sia ancora finita…Edinson Cavani e il mito Diego Armando Maradona, il suo idolo, non sono poi così lontani”