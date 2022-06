La Stampa - Nove emendamenti 'salva calcio': la Camera discute il decreto aiuti per garantire il calciomercato della Serie A

Ultime notizie calcio Napoli - Pacchetto salva calcio, ci sono nove emendamenti tra i 2600 emendamenti al decreto aiuti depositati alla Camera. Sono firmati da tutti i partiti tranne M5S e Italia Viva. La Stampa precisa:

"I testi recepiscono le istanze della Lega Calcio. E le veicolano in un decreto già in discussione in Parlamento, che deve approvarlo entro i primi di luglio. Se l’operazione andasse in porto, sarebbe il primo successo del neopresidente Lorenzo Casini".