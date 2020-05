Ultime calcio Napoli - Il Napoli, con un video sul proprio profilo Twitter, ha voluto ricordare la rete contro la Juventus di Walter Gargano. L'uruguagio ha risposto al video-messaggio:

Gargano

"3-1 a favore del Napoli. Grande squadra di lavoratori e grandi campioni. Grazie sempre a tutta Napoli per questa esperienza di vita, per me e la mia famiglia. Vi voglio un mondo di bene".