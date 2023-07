Ultime notizie SSC Napoli - Per tutti gli appassionati dei videogames, arriva una buona notizia per i tifosi del Napoli. Perché stando alle prime indiscrezioni, il Napoli sembrerebbe essere tornato in licenza anche in EAFC24 oltre al videogioco di Konami, partner degli ultimi anni. Lo riporta FIFA News via social, ricordando infatti a chi non ne è esperto, che dal prossimo anno il classico videogame FIFA cambierà nome in EAFC.