La SSC Napoli pensa ad Umbro? L'ipotesi di NSS Magazine

Ultime notizie SSC Napoli - Quale sarà il futuro sponsor tecnico della SSC Napoli? Chiariamoci subito, al momento sembra molto difficile che il club di De Laurentiis torni sui suoi passi o cambi strada: quella intrapresa, dell'autoproduzione, sembra quella che la società vuole perseguire. E poi l'amicizia fra De Laurentiis e Armani, con quello scatto di qualche giorno fa col patron ospite di Giorgio Armani, è consolidata. Così come la partnership con EA7.

Umbro x SSC Napoli: l'idea di NSS Magazine

Ma secondo NSS Magazine, Umbro potrebbe tornare nei pensieri della SSC Napoli. Chiaramente come kit-maker del club per la stagione 2023-24. Sarebbe la seconda partnership tra i due, dopo quella dal 1991 al 1994. Tutti ricordano quelle maglie, sebbene corrispondessero poi agli anni dell'addio di Maradona all'azzurro, perché presentavano disegn e modelli accattivanti e sono fortemente popolari tra i collezionisti.

L'Umbro attualmente non è presente in Serie A né in Serie B, per questo motivo un eventuale accordo con la SSC Napoli rappresenterebbe il ritorno sul mercato italiano delle squadre di calcio. Le voci di un accordo provengono per ora esclusivamente da NSS, mentre l'insider del Napoli @TutelaMagliaNA ha dichiarato di non aver sentito nulla in merito e si aspetta che il club continui a produrre le proprie maglie in collaborazione con EA7.

NSS precisa:

E chissà che il Napoli adesso non possa puntare sull'effetto nostalgia, abbandonando EA7, attuale sponsor tecnico incaricato solamente di disegnare le maglie, per passare allo storico brand inglese. Una mossa che potrebbe rivelarsi vincente per la squadra di De Laurentiis che potrebbe così dare un taglio alla sua produzione eccessiva di maglie, puntando più sul design di maglie che nel tempo hanno reso iconica la squadra fuori dal campo.