La SSC Napoli: "Intensità e lotta, solidità crescente! Impatto e buone sensazioni da Ngonge e Dendoncker"

La SSC Napoli commenta sul suo sito internet il pareggio 0-0 con la Lazio:

"Lazio e Napoli la chiudono senza segnare, ma solo dopo aver speso fino all'ultimo palpito di intensit√† e lotta. L'esito asciutto √® inversamente proporzionale al vigore della sfida combattuta palla su palla, ancorch√® con maggiore attenzione reciproca pi√Ļ all'equilibrio che alla spinta. Il Napoli mostra una solidit√† sempre crescente in una serata con numerose assenze e una formazione messa insieme soprattutto col cemento del sacrificio e della mentalit√† da urto. Occasioni da raccontare ce ne sono poche, tiri in porta anche meno, per√≤ √® tutto allo specchio di un match che ha sempre richiesto altissima tensione ed attenzione. Nel tratto finale c'√® anche una enclave per i due nuovi arrivati Ngonge e Dendoncker: entrambi hanno mostrato immediato impatto e buone sensazioni. Il Napoli manifesta progressi e autorevolezza e muove passi verso un girone di ritorno ampio e ancora pregno di prospettive. Si ricomincia domenica contro il Verona al Maradona. Inizia febbraio, tutto d'un fiato, tra Champions e campionato"